مفوضية حقوق الإنسان تشيد بقرار محكمة التمييز بشأن تبرئة المتظاهرين من تهمة (الإرهاب)

2019/11/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رحبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاحد، بقرار محكمة التمييز الاتحادية باعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض "المحسوبين" على المتظاهرين، بأنها مخالفات وليست جرائم إرهابية.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته، "الغد برس" انها " ترحب بقرار محكمة التمييز الاتحادية الذي نص على أن الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، إنما تنظر بحسب قانون العقوبات النافذ".

واضافت "من خلال لقاءاتنا الأخيرة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزياراتنا المتكررة الى الموقوفين طالبنا بضرورة إعادة النظر بالتكييف القانوني للأفعال المرتكبة من قبل الموقوفين على خلفية التظاهرات ومراعاة القصد الجنائي لكل متهم وتطبيق الضمانات القانونية كاملة لهم من خلال التواصل مع اهاليهم وتوكيل محامين لهم".

واكدت المفوضية "في الوقت الذي نطالب فيه بضرورة حماية الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمخربين بتشويه صورتها الحضارية التي نطمح اليها".

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