مصر تحيل 8 موظفين في السكك الحديد للمحاكمة بسبب الإهمال

2019/11/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أمرت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الاحد، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، بتهمة الإهمال الذي قد يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 يوم الاثنين الموافق 28 تشرين الأول من محطة "شبين القناطر"، من دون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

وكشفت التحقيقات في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت النيابة لأقوالهم، عن ترك أحد المتهمين مقصورة القيادة بالقطار دون نزع طاقم القيادة، ودون إغلاق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج.

وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين سمح للأخير بالانصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم 420 بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين تقاعسوا عن تنبيه نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة وإغلاق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة، والإهمال في متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة.

وأثارت واقعة داخل أحد القطارات غضبًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حين أجبر محصل شابين على القفز من القطار وهو يسير بسبب عدم دفعهما ثمن التذاكر، ما أدى لسقوط أحدهما صريعًا وإصابة الآخر.

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