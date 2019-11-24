2019/11/24 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبلت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الأحد، وزير الصحة جعفر علاوي، وناقشت عدة مواضيع معه.

وقال مراسل "الغد برس" ان "لجنة حقوق الإنسان النيابية تستضيف وزير الصحة جعفر علاوي لمناقشة عمل الوزارة في ميدان التظاهرات واستقبالها للجرحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان النيابية تستضيف وزير الصحة وتناقش عدة مواضيع) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان النيابية تستضيف وزير الصحة وتناقش عدة مواضيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).