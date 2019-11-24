2019/11/24 | 15:17

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بالوثيقة..



ديالى ترسل قائمة أسماء المهندسين الكيماويين الى رئاسة

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بالوثيقة..



ديالى ترسل قائمة أسماء المهندسين الكيماويين الى رئاسة الوزراء لتعيينهم على الملاك الدائم

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