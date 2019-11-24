2019/11/24 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني يزور قلعة اربيل التاريخية

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