بارزاني لمسؤول أمريكي: الأوضاع التي يشهدها العراق تؤثر على كردستان

2019/11/24 | 15:19

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بغداد اليوم- اربيل

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، أن الأوضاع في العراق والتظاهرات والأحداث التي تشهدها بغداد والمحافظات تؤثر على إقليم كردستان.

يتبع .



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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر في مجلس ديالى، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) عن مصير موظفي مجلس المحافظة ’’المنحل’’ بعد القرار الأخيرة لمجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس ديالى لديه عشرات الموظفي

بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، عن إصدار محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين بغداد السابق؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم- بغداد

أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) ان العد التنازلي ماضِ نحو اقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوثيقة التي وقعت منذ

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