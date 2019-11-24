قرار حكومي مهم وعاجل في تمليك المتجاوين وتوزيع الأراضي

2019/11/24 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدر قرار مهم وعاجل لمجلس الوزراء بشأن تمليك اراضي المتجاوزين في الاراضي التي هي خارج التصميم الأساسي للمدن.

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