2019/11/24 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جوتيار عادل: الاقليم وبغداد قريبان من التفاهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 15:25.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوتيار عادل: الاقليم وبغداد قريبان من التفاهم) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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