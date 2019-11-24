دعت الى تغيير المفوضية وقانونها .. كتلة “الصدر” تطالب بقانون انتخابات يضمن الفوز لاعلى الاصوات

2019/11/24 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقدمت كتلة تحالف سائرون طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب مرفقا بتواقيع 55 نائبا ، لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب .

وتضمن الطلب النيابي ، اجراء الانتخابات بنظام الدوائر المتعددة على مستوى الاقضيـة ، وان يكون الفوز لاعلى الاصوات بنسبة 100% ، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات الحالية وقانونها .

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