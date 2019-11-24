بالصور.. موظفو كهرباء بابل ينضمون للمحتجين وسط المحافظة

2019/11/24 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلتوجه العشرات من موظفي دائرة كهرباء بابل، اليوم الاحد، إلى جموع المحتجين وسط المحافظة.

وحصلت “كلكامش برس” على صور تظهر تدفق الموظفين إلى ساحة الاعتصام قرب مجسر الثورة دعما لمطالب المعتصمين في المحافظة.

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