العيساوي لـ

2019/11/24 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

أعلن مدير بلدية قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار عبد الرحمن العيساوي، عن توزيع وجبة جديدة من قطع الأراضي السكنية على شرائح مختلفة

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