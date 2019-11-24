"العهد نيوز" تنفرد بكشف تفاصيل حادثة مقتل طالبة من قبل سيطرة امنية للحشد العشائري غربي الانبار

2019/11/24 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

بين قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، حادثة مقتل طالبة كانت تروم الذهاب الى احدى مدارس غربي الانبار.





وقال المحلاوي لـ"العهد

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