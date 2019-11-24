2019/11/24 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت قيادة شرطة محافظة ذي قار الاهالي في المحافظة الى التهدئة حفاظا على السلم العام.

وقالت الشرطة في بيان لها ان "المحافظة تمر بمنعطف تاريخي خطير حيث وجود المغرضين الذين يحاولون ايقاع الفتن واثارة الشغب والفوضى والذهاب بعيدا عن السلم والامن والحاق الضرر بالآمنين لذلك تدعو الى الحفاظ على سلمية التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة وفي الطرق الحضارية وضمن المواقع المحددة للتظاهر من قبل الناشطين المدنيين والقائمين على التظاهرات في المحافظة، والابتعاد عن الاضراب القسري واشعال الحرائق وقطع الطرق العامة والجسور لما لها من ضرر يتسبب بإيقاف مصالح الكادحين وقطع ارزاقهم".

واضافت شرطة ذي قار ان "الحقوق والمطالب تتحقق عندما تكون بالطرق السلمية حيث تجعل اصحاب القرار اكثر اهتمام لتحقيقها"، كما شددت على ضرورة "عدم المساس بالممتلكات العامة كونها ملك الشعب، وعدم منح الفرصة للمغرضين الذين يسعون للتفريق بين القوات الأمنية والمتظاهرين"، داعية للابلاغ عن الحالات السلبية والمغرضين.

وطالبت قيادة الشرطة كافة المؤسسات الإعلامية "استسقاء المعلومات من المصادر الموثوقة والابتعاد عن الشائعات ونبذ الفتن والعمل على تهدئة الأوضاع خدمة للصالح العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تدعو الاهالي للتهدئة وتطالبهم الابتعاد عن عدة أمور) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تدعو الاهالي للتهدئة وتطالبهم الابتعاد عن عدة أمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).