2019/11/24 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منح أكثر من اربعة وخمسين الف قرض للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها لغاية العام الحالي.

وذكر بيان للوزارة ان دائر العمل والتدريب المهني منحت قروضا لأربعة وخمسين ألفاً ومئة وواحد وخمسين مستفيدا من الباحثين عن العمل بنوعيها، برنامج صندوق الإقراض، وبرنامج إستراتيجية التخفيف من الفقر، منذ انطلاق المنح في عام الفين وثلاثة عشر ولغاية العام الحالي.

وبين ان “عدد المستفيدين من قروض برنامج إستراتيجية التخفيف من الفقر بلغ احد عشر ألفاً ومئة واربعة واربعين مستفيداً فيما بلغ عدد المستفيدين من قروض صندوق الإقراض ثلاثة واربعين ألف ، لافتا إلى ان هذه القروض بدون فوائد وتسدد على شكل أقساط سنوية على مدى خمس سنوات مع منح مدة السماح سنة واحدة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تمنح أكثر من 54 ألف قرض للعاطلين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تمنح أكثر من 54 ألف قرض للعاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).