كاتب إيراني: الاحتجاجات الايرانية قد تدخل مرحلة حمل السلاح حين تنسد طرق الاحتجاج أمام الناس

2019/11/24 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الكاتب العراقي، سرمد الطائي، مقال ترجمه من الفارسية إلى العربية للمفكر الإيراني عبد الكريم سروش وهو يتحدث عن الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران.وقال سروش، إن، “الاحتجاجات الايرانية قد تدخل مرحلة حمل السلاح وحينئذ علينا التضرع الى الله كي لا تحصل المذابح الكبرى التي عرفناها في تاريخ الاسلام مثل حادثة قتل الخليفة عثمان بن […]

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