شاهد.. شاشات اسطنبول تعرض اليوم اغنية مهداة لثوار شباب العراق

2019/11/24 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض شاشات مدينة اسطنبول التركية، اليوم الاحد، اغنية المطرب التركي كنان اوغلو مهداة لثوار شباب العراق.ويتزامن عرض الاغنية مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات لاسيما في الوسط والجنوب للمطالبة بتغيير الحكومة واجراء انتخابات مبكرة واستبدال مفوضية الانتخابات والكشف عن قتلة المتظاهرين”.

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