بالفيديو.. قيس الخزعلي: شقيقي شارك بالتظاهرات ووالدتي تنتقد السياسيين

2019/11/24 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ان شقيقه شارك بالتظاهرات التي تشهدها مناطق العراق حاليا، فيما اكد ان والدته تدعم مطالب المحتجين.وأضاف الخزعلي في تصريح متلفز، أن “والدتي مساندة ومؤيدة للتظاهرات، وكثيراً ما تتحدث منتقدة السياسيين الفساد”.قيس الخزعلي:شقيقي شارك بالتظاهرات مرتدياً الكمامة، و والدتي تدعم المطالب.pic.twitter.com/An4DwFMu1r — Zahraa Hussein […]

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