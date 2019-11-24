موسع.. وزير الصحة يكشف عن عدد شهداء أحداث التظاهرات ويؤكد عدم وجود أي مادة سامة في الغاز المسيل للدموع

2019/11/24 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب أرشد الصالحي بحضور أعضائها، اليوم الأحد، وزير الصحة جعفر علاوي، لمناقشة تأمين الواقع الطبي للمتظاهرين.

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