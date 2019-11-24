غازي الصوراني - التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (6 – 10)

2019/11/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني 1-2: الأخلاق العربية الإسلامية:في تناولي لهذا العنوان، أرى أن من المفيد الاشارة إلى أن حالة الأخلاق العربية الإسلامية الراهنة هي امتداد تاريخي، بالمعنى الجزئي، للمفاهيم والقيم الأخلاقية والمجتمعية التي سادت في التاريخ القديم وتواصلت مع التاريخ الحديث والمعاصر، دون أن تلتزم بحديث الرسول العربي "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".أما المسألة الأخرى في هذا التناول، فهي تعود إلى طبيعة التطور ......

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