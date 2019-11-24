الشرارة - الحزب الشيوعي الصيني من التأسيس إلى القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراء - الحلقة الرابعة - الجزء الثاني

2019/11/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الشرارة دفاتر "قوموا بالتحقيقات ولا تنطقوا بالحماقات"الجزء الثانيالحزب الشيوعي الصيني من التأسيس إلى القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراءالحلقة الرابعة8 ــ الأممية الشيوعية الثالثة والحزب الشيوعي الصيني ومسألة التعاون السياسي مع الكيومنتانغ.تذكير:لقد قمنا إلى حدود اللحظة بعرض بعض المحطات الأساسية للسياق التاريخي، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، التي على أرضيتها برز ال......

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