جدلية النفط بين بغداد وأربيل.. تفاصيل يكشفها وزير النفط الأسبق عصام الجلبي

2019/11/24 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: وزير النفط الأسبق عصام الجلبي منذ سنوات وبغداد تنتظر تنفيذ التزامات الإقليم والمثبتة في قوانين الميزانيات، وكما اعترف وزير النفط ثامر الغضبان فان الإقليم مصر على عدم إلتزامه لعام 2019 رغم أن الحكومة تنفذ التزاماتها كاملة بتسديد ما يقرب من 450 مليون دولار شهريا كرواتب لموظفي الإقليم عدا الالتزامات المادية الأخرى أي ما يزيد […]

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