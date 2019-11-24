اربعة محافظين في خمس سنوات، هل ستستقر نينوى؟

2019/11/24 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 : عادل مروان صوت اليوم 2019/11/24 مجلس محافظة نينوى على انتخاب اللواء نجم الجبوري محافظا لنينوى بدلا من منصور المرعيد الذي اقيل الاسبوع الماضي، مما أثار القرار غضب المرعيد والذي اعلن بدوره عن ان قرارات المجلس شكلية وغير قانونية نظرا لكونه منحل بموجب قرار مجلس النواب وفي نفس الوقت أثار القرار وجهات …

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