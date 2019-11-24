شاهد.. عنف مفرط ورصاص حي في البصرة واصابات خطرة بين المتظاهرين

2019/11/24 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة البصرة، اليوم الأحد، احداثاً أمنية تسببت باصابات بين صفوف المتظاهرين، لاسيما في ساعات الصباح الاولى حيث تجمع الالاف في ساحات التظاهر وبالتحديد في ساحة (ام البروم)، وسط المدينة.وشهدت التظاهرات استخدام العنف المفرط ضد المحتجين واطلاق للرصاص الحي لاسيما وسط المحافظة وقرب مبنى مجلس المحافظة وديوان المحافظة”.واظهر فيديو تداوله ناشطون بمواقع التواصل […]

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