وزير الصحة من البرلمان: عدد شهداء التظاهرات 111 شخصاً من القوات الأمنية والمتظاهرين

2019/11/24 | 15:49

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بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الصحة جعفر علاوي، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، أن عدد شهداء التظاهرات بلغ 111 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما أكد الغاز المسيل للدموع لا يحتوي على مواد سامة.

وقال بيان للجنة حقوق الإنسان البرلمانية تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيسها أرشد الصالحي وأعضاء اللجنة استضافوا وزير الصحة جعفر علاوي في البرلمان لمناقشة تأمين الواقع الطبي للمتظاهرين".

وأضاف البيان أن "النائب الصالحي وجه عدة تساؤلات لوزير الصحة عن عدد الشهداء والجرحى في المستشفيات الحكومية والأهلية الذين سقطوا في التظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي ولحد الآن، اضافة الى الكشف عن نوعية الغاز المستخدم في تفريق المتظاهرين وعدد المفارز الطبية المتواجدة في ميدان ساحة التحرير".

وقال علاوي وفقاً للبيان إن "عدد الشهداء بلغ (111) شهيدا من المتظاهرين والقوات الأمنية"، مشيراَ الى "تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع والتي كشفت عن عدم وجود اي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب احياناً"، مبينا أن "الوزارة وزعت مفارز طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الاسعافات للمتظاهرين السلميين".

وأكدت اللجنة النيابية خلال الاستضافة على "ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين"، مشددة على أن "الجانب الصحي حق من حقوق الأنسان العراقي ولايجوز إهماله، وحثت اللجنة النيابية على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الأنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الأنسان".

وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، قد قالت، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، إن عدد الشهداء ارتفع الى 319 شهيداً بعد التظاهرات التي حدثت مؤخراً في العراق.





وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الشهداء بلغ لغاية الان ٣١٩ شهيداً من المتظاهرين والقوات الأمنية".





بغداد اليوم- بغداد

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، عن موعد استكمال الاوامر الديوانية للمتعينين في مديريات التربية الست ببغداد.

وقال العطا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بدأنا باستكمال الاوامر الديوانية للم

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وقال الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقاً طبياً في مستشفى الز

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نشر موقع "شبكة الإعلام المقاوم" الالكتروني، الخميس، وثائق قال إنها "تُثبت شراء وزارة الدفاع العراقية" لأسلحة وأعتدة متنوعة لمكافحة الشغب من شركة "يوغو إمبورت أس.



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