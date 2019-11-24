الأزمات تحاصر المنتخب الوطني قبل انطلاق

2019/11/24 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأهب المنتخب الوطني لبدء مشواره في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" عندما يواجه نظيره القطري صاحب الأرض والجمهور يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الافتتاح. ولم تكن

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