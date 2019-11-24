عمليات بغداد تكشف عن مجموعة صغيرة تعمل على تشويه التظاهرات

2019/11/24 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حذر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، من محاولات مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات.

وقال المحمداوي، في تصريح صحفي

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