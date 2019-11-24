أحد أبرز الناشطين في السلام العالمي يخاطب المتظاهرين العراقيين: نحن معكم

2019/11/24 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرس في دراسات السلام وصانع فيديوهات على الإنترنت وأفلام وثائقية لنشر الوعي الإنساني الإيجابي والبناء، جون فيلسون، في تغريدة يتحدث من خلالها عن الانتهاكات التي يتعرض لها متظاهري العراق ومقتل أغلبهم بقنابل المسيل للدموع.وقال فيلسون في تغريدته التضامنية مع شهداء العراق ومرفقة بصورة يمسك بيده ذخيرة قنبلة مسيلة للدموع ووضعها على رأسه، إن […]

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