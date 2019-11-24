الصحة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات

2019/11/24 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استضافت لجنة حقوق الأنسان برئاسة النائب أرشد الصالحي وحضور أعضائها يوم ألاحد وزير الصحة جعفر علاوي لمناقشة تأمين الواقع الطبي للمتظاهرين.

وفي مستهل الاستضافة، وجه النائب الصالحي عدة تساؤلات لوزير الصحة عن عدد القتلى والجرحى في المستشفيات الحكومية والأهلية الذين سقطوا في التظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي ولحد الآن، اضافة الى الكشف عن نوعية الغاز المستخدم في تفريق المتظاهرين وعدد المفارز الطبية المتواجدة في ميدان ساحة التحرير.

من جانبه، ذكر وزير الصحة أن عدد القتلى (111) من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيراً الى تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع والتي كشفت عن عدم وجود اي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب احياناً، مبينا أن الوزارة وزعت مفارز طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الاسعافات للمتظاهرين السلميين.

وأكدت اللجنة النيابية خلال الاستضافة على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين، مشددة على أن الجانب الصحي حق من حقوق الانسان العراقي ولا يجوز إهماله، وحثت اللجنة النيابية على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الانسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الأنسان.

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