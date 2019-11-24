2019/11/24 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لتدارك تطورات الاحداث في البصرة وذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لتدارك تطورات الاحداث في البصرة وذي قار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لتدارك تطورات الاحداث في البصرة وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).