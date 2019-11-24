2019/11/24 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24/11/2019لإلحاقه ضرراً بالمال العام.. الحبس ثلاث سنوات لأمين بغداد السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.

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