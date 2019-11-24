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24/11/2019مجلس الوزراء يقرر بيع الأراضي للمتجاوزين


24/11/2019مجلس الوزراء يقرر بيع الأراضي للمتجاوزين
2019/11/24 | 16:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 24/11/2019مجلس الوزراء يقرر بيع الأراضي للمتجاوزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 16:27.

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