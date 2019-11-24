2019/11/24 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قاطعت منافذ البيع في الكويت استيراد التفاح الإيراني بعد اكتشاف قصاصات من القرآن الكريم في كراتين التفاح.

وأفادت وسائل اعلام محلية، اليوم الاحد، ان الجهات الرسمية ضبطت عدداً من صناديق الفواكه المحشوة بأوراق من القرآن الكريم خلال جولة تفتيشية لفريق طوارئ حكومي وتمت إحالة المضبوطات للنيابة لإجراء اللازم.

وتداول ناشطون وحسابات كويتية مقطع فيديو يظهر فيه شخصان أحدهما يقوم بالتصوير والآخر باستعراض صناديق التفاح وبداخلها قصاصات صغيرة قال إن المكتوب عليها آيات من القرآن الكريم.

أعلنت جمعية مدينة صباح الاحمد التعاونية عن ايقاف توريد التفاح الايراني للأسواق المركزية والافرع التابعة لها، بعد العثور على قصاصات من القرآن الكريم محشوة في داخل الكراتين، وذلك حتى اشعار اخر.

ويشبه هذا الإجراء آخر سبق أن لجأت إليه الجمعيات في شهر أيلول الماضي تجاه شركة ألبان سعودية روجت لمنتجاتها بإعلان قيل إنه "مسيء للشريعة الإسلامية".

وأكدت جمعية مدينة صباح الأحمد والرقة التعاونية والمنقف إيقافها استيراد التفاح الإيراني، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من النشطاء وسط دعوات لباقي الجمعيات التعاونية في البلاد بمقاطعة استيراده، بعد إحالة قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة التجارة الصناديق المضبوطة إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة بين الكويت وإيران بسبب التفاح) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة بين الكويت وإيران بسبب التفاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).