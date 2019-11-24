حقوق الانسان تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لتدارك التطورات في البصرة وذي قار

2019/11/24 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاحد، الحكومة بالتدخل العاجل لتدارك التطورات الأخيرة الحاصلة في محافظات البصرة وذي قار.

وقالت المفوضية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "استمرارا لمهامها القانونية في متابعة التظاهرات في محافظتي البصرة وذي قار، فقد اشرت المفوضية وجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار يوم ( ٢٤تشرين الثاني٢٠١٩) مما ادى الى سقوط (٣) شهداء في محافظة (البصرة /أم قصر) وإصابة (٨٧) من المتظاهرين والقوات الامنية فيها واعتقال (٦) متظاهرين، كما وثقت المفوضية سقوط (٣) شهداء وإصابة (٧١) متظاهر أمام (جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار) واعتقال (٥) متظاهرين".

واضافت ان "المفوضية اذ تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لايقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الامن والمحافظة على ارواح المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوصي الحكومة بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والاعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها، ونجدد الدعوة للمتظاهرين بالالتزام في التظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن اي تصادم مع القوات الامنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وازهاق ارواحهم".

ودعت القوات الامنية والسلطات المحلية والمتظاهرين الى "التعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات واعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة والحفاظ على الموانى وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة ابناء الشعب العراقي".

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