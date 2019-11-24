أزمة قلبية تنهي حياة طيار روسي بعد هبوط اضطراري

2019/11/24 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نفذت طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية "ايروفلوت" عملية هبوط اضطراري في مطار بلاتوف الدولي بسبب تعرض الطيار المساعد لأزمة قلبية توفي على إثرها.

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