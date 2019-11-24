2019/11/24 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد عضو مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي، اليوم الاحد، ان ليلة امس سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى وتأزم الوضع هناك.

وقال السراي

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