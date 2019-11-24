قتلى وجرحى بصدامات و

2019/11/24 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشرت مفوضية حقوق الانسان سقوط قتلى بعنف اليوم الاحد، مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار.وذكر بيان للمفوضية، أن ٣ قتلى سقطوا في محافظة البصرة/ أم قصر وإصابة ٨٧ من المتظاهرين والقوات الامنية فيها واعتقال ٦ متظاهرين، كما وثقت المفوضية سقوط ٣ شهداء وإصابة ٧١ متظاهراً أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قارواعتقال ٥ متظاهرين.وطالبت المفوضية الحكومة بإلتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الامن والمحافظة على ارواح المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوصي الحكومة بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والاعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها.ودعت المتظاهرين الالتزام في التظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن اي تصادم مع القوات الامنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وازهاق ارواحهم.كما دعت القوات الامنية والسلطات المحلية والمتظاهرين بالتعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات واعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة ابناء الشعب العراقي.

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