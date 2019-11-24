صحيفة لندنية: أمريكا تطبق وصية مفكر صهيوني في العراق.. تريده ممزقاً جائعاً بلا هوية!

2019/11/24 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قالت صحيفة ’’العربي اليوم’’ التي تصدر من لندن في مقال نشرته، اليوم الاحد، ا...





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