فضيحة كبرى لقوى العدوان الغربي على سوريا

2019/11/24 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير اعده "بيتر هيتشينز" ونشرته في عددها امس السبت، "ان بريداً الكترونياً مسرباً أشار الى أن منظمة حظر الأسلحة الك...

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