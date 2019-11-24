2019/11/24 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مفوضية حقوق الإنسان النيابية، الأحد، بياناً بشأن الأحداث التي شهدتها محافظتي البصرة وذي قار اليوم، 6 شهداء 158 جريحاً في البصرة وذي قار خلال أحداث اليوم وأمس.وقالت المفوضية في بيان تلقت “يس عراق”، إنها “تطالب الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لتدارك التطورات الأخيرة الحاصلة في محافظات البصرة وذي قار لهذا اليوم الموافق ٢٤/ ١١ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تُسجل سقوط 6 شهداء و 158 جريحاً في البصرة وذي قار خلال أحداث اليوم وأمس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تُسجل سقوط 6 شهداء و 158 جريحاً في البصرة وذي قار خلال أحداث اليوم وأمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).