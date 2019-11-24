ليس سهلًا أن تكون من الناصرية.. عبد الحميد الصائح

2019/11/24 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الحميد الصائح الناصرية تحتفل، يعني ان العالم كله من بيضته الاولى حتى اخر عناق فيه يحتفل.وحين تفرح الناصرية ، يتهدد اصل الحزن في جذوره بعد ان تنتهي وظيفته ، وحين تتالم الناصرية ، تتعطل الصلاة في القلوب ، فهنا مهد الذي انجب الانبياء ، واول مهاجر يترك ارضه بحثا عن العدالة في […]

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