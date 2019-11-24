تعرف على مؤشرات تدوال سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم

2019/11/24 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تداولت 26 شركة، اليوم الاحد، في سوق العراق للاوراق المالية، فيما شهدت حركة المؤشرات بيع وشراء اكثر من 120 مليون سهم.

وقال مصدر لـ"الغد برس" إن "عدد الشركات المدرجة في السوق ١٠٢، وعدد الشركات المتداولة ٢٦ شركة".

وبين "بلغ عدد الأسهم المتداولة (842,868,326) سهما، وبلغت قيمة الاسهم (837,777,141) دينارا"، متابعا "اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (483.69) نقطة مرتفعا بنسبة (0.20%) عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (482.74) نقطة".

واشار الى "تداول اسهم (26) شركة من اصل (102) شركة مدرجة في السوق"، لافتا الى انه "اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (28) شركة، وبلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (95) مليون سهم بقيمة بلغت (17,550) مليون دينار من خلال تنفيذ (12) صفقات على اسهم شركتين".

واستطرد "وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (30,773) مليون سهم بقيمة بلغت (33,960) مليار دينار من خلال تنفيذ (17) صفقات على اسهم (6) شركات".

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