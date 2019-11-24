2019/11/24 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد نهاد محمد، اليوم الاحد، اعتقال 10 مطلوبين بينهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب.

وقال محمد في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 10 مطلوبين في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 10 مطلوبين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).