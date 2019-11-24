الزراعة تمنع استيراد محصولي الشلغم والشوندر لوفرتهما محلياً

2019/11/24 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، منع استيراد محصولي الشلغم والشوندر للموسم الحالي من جميع المنافذ الحدودية، وذلك لوفرتهما محليا في الأسواق وطبقاً للروزنامة الزراعية.

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