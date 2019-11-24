شاهد.. قراءة النشيد الوطني بحضور أكثر من 100 ألف طالب في ساحة التحرير

2019/11/24 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردد الالاف من طلبة الجامعات والمعاهد في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، النشيد الوطني العراقي في ساحة التحرير وسط العاصمة.ووصل اكثر من 100 ألف طالب جامعي اليوم الى وسط بغداد للمشاركة بالاحتجاجات الشعبية، حيت امتدت اعداد الطلبة من ساحة الطيران الى ساحة التحرير ، فيما رددوا النشيد الوطني بوقت وصوت واحد.💥قراءة النشيد الوطني بحضور […]

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