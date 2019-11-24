مشروع قانون الانتخابات العراقي بين رافض ومؤيد | تقرير

2019/11/24 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثار مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي عرضه رئيس الجمهورية، جدلا واسعا بين مؤيد يعتبر انه سيضمن تمثيلاً، فيه قدر من العدالة، ورافض يُعدهُ سرقة للأصوات وتدوير لقوانين سابقة.

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