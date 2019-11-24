سبع فرق دفاع مدني تباشر بعملية اخماد حريق حافظ القاضي وسط بغداد

2019/11/24 | 17:21

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) أن سبع فرق دفاع مدني تباشر بعملية اخماد ح...





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