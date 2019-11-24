المنتخب العراقي للشباب تحت ١٩ عاما يتعادل مع نظيره الكويتي بهدف لكل منهما

2019/11/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجل اللاعب العراقي حسين زياد، هدف التقدم في الدقيقة ٢٧ ، فيما عدلت الكويت النتيجة في الشوط الثاني من عمر المباراة وعن طريق لاعبها فهد العجمي بالدقيقة ٧٠.

العراق هذا هو الظهور الأول له ضمن تصفيات آسيا تحت ١٩ عاما والمقامة حاليا في عمان.

المنتخب الوطني سيلعب مباراته الثانية الثلاثاء المقبل مع باكستان.

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