القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة شرقي بغداد

2019/11/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب الحبيبية تمكنت من القاء القبض على عصابة لقيامهم بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد".

واضافت "بعد التحقيق معهم ومواجهتم بالادلة وضبط المبرزات الجرمية اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة وتعاطي مادة الكرستال وعدة أدوية وحبوب مخدرة تستخدم للتعاطي، وقد تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات) حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم".

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