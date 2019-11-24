2019/11/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد اقليم كوردستان يقوم بزيارة ثانية لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد اقليم كوردستان يقوم بزيارة ثانية لبغداد) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد اقليم كوردستان يقوم بزيارة ثانية لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).