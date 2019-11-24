2019/11/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر قبض بحق محافظ عراقي سابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امر قبض بحق محافظ عراقي سابق) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امر قبض بحق محافظ عراقي سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).